Saartje Vandendriessche aan haar dochter: "Is mama een goeie chauffeur?" DBJ

21u27

Bron: VRT 0

Morgen start op één het nieuwe programma 'Op de man af'. Daarin neemt Saartje Vandendriessche het elke week op tegen een andere BV in een reeks opdrachten. In de eerste aflevering neemt ze het op tegen Rik Verheye in een Bangerstox-race, een tak van de autosport waarin botsen is toegestaan en klappen krijgen onvermijdelijk is. Dochter Mille heeft zo haar twijfels.

VRT Saartje Vandendriessche en haar dochter Mille