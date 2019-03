Saar Pelgrims trok in ‘Down the Road’ mee als

begeleidster van de jongeren met down: “Hoe zij hun emoties uiten, dat kan echt erg intens zijn” SS

06 maart 2019

14u00

Bron: Story 0 TV Terwijl Dieter Coppens zich tijdens de roadtrip in ‘Down the road’ ontfermt over het stuur van de minibus, heeft Saar Pelgrims (30) op de achterbank aandacht voor wat de zes jongeren met down bezig houdt. Ook voor haar werd de reis onvergetelijk. “Onderweg zijn vriendschappen voor het leven gesmeed”, vertelt ze in Story.

Voor het tweede seizoen van ‘Down the road’ trok Saar Pelgrims (30) in september vorig jaar mee door Zuid-Afrika als begeleidster van de zes jongeren. Ze staat al zes jaar voor de klas in het Buitengewoon Secundair Onderwijs, in het Sint-Janshof in Mechelen. “Daar geef ik momenteel vooral les Algemene Sociale Vaardigheden aan de twaalf- tot zestienjarigen”, vertelt ze. “Sommige van mijn leerlingen hebben autisme en een aantal van hen heeft het syndroom van Down.” Saar had als kind al door dat ze in de sociale richting wilde terechtkomen en na een inleefstage in het buitengewoon onderwijs wist ze duidelijk welke richting ze uit wilde. “Maar die sociale bewogenheid was er ook al toen ik zeventien jaar lang actief was in de Chiro van Rijmenam, waaronder vier jaar als leidster en drie jaar als hoofdleidster. Dat heeft me zeker mee gemaakt wie ik nu ben.”

Hoe ben je dan bij ‘Down the road’ terechtgekomen?

“De makers van het programma hebben onze schooldirectie gecontacteerd met de vraag of een leerkracht zich kandidaat zou willen stellen om mee te gaan als begeleider. Ik heb mijn cv en twee foto’s doorgestuurd en na twee gesprekken kreeg ik het goede nieuws dat ik uitgekozen was. Ik moest daarvoor wel een maand vakantie zonder wedde nemen, maar mijn grote bekommernis was dat er voorzien zou worden in een vervanging op school tijdens mijn afwezigheid. Dat was gelukkig allemaal snel geregeld.”

