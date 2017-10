Ryan Gosling kan lach niet inhouden tijdens sketches van SNL Redactie

17u04

Bron: Kameraki

Het beroemde programma Saturday Night Live (SNL) is zaterdagavond in de VS aan zijn 43ste seizoen begonnen. Gastpresentator van de eerste show was acteur Ryan Gosling. Gosling had het vaak moeilijk om zijn lach in te houden, maar dat maakt de sketches natuurlijk alleen maar grappiger.