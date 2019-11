Ryan betreurt dat hij geen kans kreeg bij Marianne in ‘Boer Zkt. Vrouw’: “Remco eiste alle aandacht op. Ik was gewoon het vijfde wiel aan de wagen” Wim Nijsten

12 november 2019

18u00

Bron: Dag Allemaal 4 Tv Bij Marianne (40) in Lapland is de lont uit het kruitvat gehaald. Zij kon de snijdende spanning tussen ‘haar’ mannen Remco (37) en Ryan (31) niet meer aan, en liet die laatste vroeger dan gepland naar huis vertrekken. "Ik had óók het haantje-de-voorste kunnen spelen zoals Remco”, zegt de Nederlander nu in Dag Allemaal, “maar dan was ik snel door de mand gevallen.”

Tijdens een wandeling met z’n drieën door de bossen, dook Dina ineens op. En als zij zich laat zien, is er iets aan de hand natuurlijk. Remco en Ryan beseften meteen dat er iemand moest vertrekken. “Ik heb nog geen gevoelens, maar ik weet dat het met Ryan nooit meer zal worden dan vriendschap”, vertelde Marianne in tranen. “Het is dus beter om de knoop meteen door te hakken. Ik heb het er moeilijk mee, want ik kwets mensen niet graag.”

“Ik voelde het eerlijk gezegd wel aankomen”, zegt Nederlander Ryan nu. “Je hebt soms van die dagen waarop je weet: er staat iets te -gebeuren vandaag.”

Begrijp jij waarom Marianne achter jullie rug naar Dina heeft gebeld?

Absoluut. Er waren nogal wat spanningen in huis, en dat was niet fijn voor haar. Voor ons allemaal niet trouwens.

En dus moest er iemand vertrekken. Had jij verwacht dat jij dat zou zijn of net niet?

Ja, omdat uit de gesprekken die we met z’n allen hadden bleek dat Marianne toch iets meer raakvlakken had met Remco. Dus was het vrij logisch dat hij mocht blijven. Al bleef ik uiteraard diep vanbinnen wel hopen dat ze toch voor mij zou kiezen. Ik voelde me goed bij Marianne én was graag in Lapland. Ik wilde dus best nog wat langer blijven.

Wat ging er door je heen toen zij haar keuze bekendmaakte?

Ik was er eigenlijk al op voorbereid, dus kwam het nieuws iets minder hard aan. Al vond ik het wel jammer.

Je had op dat moment al een paar lastige dagen achter de rug, hé.

Ik wilde de situatie ontmijnen voordat de boel zou escaleren. Dat wilde ik koste wat het kost vermijden, want daar zou niemand iets mee opschieten. Niet dat er gevochten zou worden, zo zit ik niet in elkaar, maar ik zou zeker wel een vervelende opmerking hebben gemaakt om te laten weten dat ik er genoeg van had.

Dat had jouw kansen wellicht helemaal gehypothekeerd.

Klopt, en ik hou ook helemaal niet van ruziemaken. Waarom zou ik het conflict dan opzoeken? Ik wilde het ook niet moeilijk maken voor Marianne, want zij zat tussen twee vuren.

Op tv was duidelijk te zien dat jij je niet op je gemak voelde.

Tja, wat wil je... ’t Was niet zo prettig voor mij om het vijfde wiel aan de wagen te zijn. Ik was er wel bij, maar ook niet echt. Begrijp je? Ik had, natuurlijk, óók haantje-de-voorste kunnen spelen zoals Remco. En misschien had Marianne dan wel voor míj gekozen, maar dan was ik achteraf toch door de mand gevallen.

Remco heeft voluit zijn kans gegrepen bij Marianne. Dat kan je hem moeilijk verwijten, toch?

Tuurlijk niet. Maar hij eiste wel álle aandacht op, hé. Zo was er voor mij weinig kans om Marianne iets van mezelf te laten zien. Toen Remco en ik samen zouden koken, vond ik dat meteen een leuk idee. Maar toen nam hij meteen het voortouw, en bleek ik niet meer dan het keukenhulpje. Zodat het uiteindelijk zíjn gerecht was en ik slechts de assistent leek.

Jij hebt niet genoeg je troeven kunnen uitspelen tegenover Marianne?

Nee, en dat had ik graag nog gedaan. Er zit veel meer in mij dan je op het eerste gezicht van mij te zien krijgt. (denkt na) Al heb ik door de manier waarop ik de gespannen situatie ontmijnde, toch ook een stuk van mezelf getoond.

Heb jij nu spijt van je deelname aan ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Helemaal niet. Ik heb met Joeri en Marianne een mooie vriendschap opgebouwd. En wat met Remco is gebeurd... Ach, voor mij is dat vergeten en vergeven. Ik zal hem niet snel contacteren, daar zie ik het nut niet van in. Maar als ik hem tegenkom, zal ik een gesprek niet uit de weg gaan. Misschien blikken we dan met de glimlach terug op ons avontuur. Als ik naar ‘Boer Zkt. Vrouw’ kijk, vind ik het jammer wat er gebeurd is. Maar je kan niet altijd met iedereen door één deur, zo is het leven. Het was een prachtige ervaring. En Marianne en haar husky’s zien me zeker nog terug.