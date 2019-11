Ruzie tussen Peter en Gloria loopt uit de hand in 'Familie’ SDE

22 november 2019

10u30

Bron: VTM 0

Peter en Gloria zitten na een lekker etentje samen in de zetel, maar het is duidelijk dat Peter met zijn gedachten elders is. Wanneer Gloria hem dan vraagt om zijn gsm weg te leggen, begint het koppel ruzie te maken. En die ruzie loopt behoorlijk uit de hand...