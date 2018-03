Ruzie in tv-land: VTM zoekt oudjes bij 'Hotel Römantiek' van VIER DBJ

30 maart 2018

13u32

Bron: De Morgen 0 TV Voor hun nieuwe programma 'De wereld rond met 80-jarigen' zocht VTM kandidaten bij ex-deelnemers van 'Hotel Römantiek'. "Een gebrek aan beroepseer", zegt presentator Otto-Jan Ham in De Morgen.

In het VTM-programma 'De wereld rond met 80-jarigen' maakt een groep bejaarden een wereldreis. Een leuk idee, maar kandidaten zoeken blijkt iets moeilijker, zeker als je weet dat op VTM ook nog de talentenjacht 'The Voice Senior' gepland staat.

De schaarste is er zelfs in die mate dat VTM bij de zoektocht naar geschikte reisgezellen terecht kwam bij een aantal bejaarden die eerder in 'Hotel Römantiek' te zien waren. "Bizar", zegt Otto-Jan Ham, die dat laatste programma presenteerde. "De zoektocht naar geschikte kandidaten is een belangrijk onderdeel van een programma. Ik weet dat bij ons veel mensen daar veel tijd in stoppen. Het zou nooit in me opkomen om kandidaten op te voeren die al in een ander programma te zien waren. Dat getuigt, als je het mij vraagt, van een gebrek aan beroepseer."

"Niet de bedoeling"

Volgens VTM was het niet de bedoeling om mensen op te voeren die eerder al op tv waren. "Een externe partner waar we mee samenwerken voor onze actieve casting contacteerde de kandidaten", klinkt het. "Dat soort bedrijven gaat heel ruim op zoek naar geschikte mensen. De programmamakers zouden hen er in een volgende selectiefase sowieso uitgefilterd hebben."