Ruth Beeckmans reisde voor VTM met moeder Chrisje naar Zuid-Afrika: "Alle gevaarlijke dingen deed mama gewoon mee" Redactie

25 februari 2019

00u00 0 TV Ruth Beeckmans (36) is overal: in 'Studio Tarara', de film 'Trio' én vanavond in het nieuwe VTM-programma 'Weg met ons ma'. Daarin trekt ze met haar moeder Chrisje (60) naar Zuid-Afrika. "Onze band is hechter geworden, al klettert het nog vaak tussen ons."

Niet alleen de bende uit het Eén-programma 'Down the Road' is vanavond te zien in Zuid-Afrika, ook in 'Weg met ons ma' op VTM gaat het richting Kaapstad. Die bestemming koos actrice Ruth Beeckmans niet zomaar, want Zuid-Afrika is het geboorteland van haar echtgenoot Gary. Hem laat ze echter thuis, want het is haar mama Chrisje Pype die meereist.

De twee kunnen gerust voor zussen doorgaan. Uiterlijk dan, want qua karakter zijn ze erg verschillend. "We zijn allebei wel heel explosief", lacht Chrisje.

Op welk vlak hebben jullie elkaar nog verrast, daar in Zuid-Afrika?

Ruth: "Ik kende mama als iemand die altijd angstig was en overal risico's zag, maar zij deed gewoon alle gevaarlijke dingen mee. Dat had ik nooit van haar verwacht."

Chrisje: "Ach, ik dacht: 'Ik ben hier nu, dus ik doe gewoon mee.'"

Jullie beleefden er ook enkele bijzondere momenten met dieren.

Ruth: "Ik had een magisch moment met een krokodil, ja. Ik had er een connectie mee, echt waar."

Chrisje: "(lacht) Dat dácht Ruth toch. Ik ben daar nuchterder in."

Ruth: "Komaan ma, zelfs die man van dat krokodillencentrum zei dat hij dat nog nooit meegemaakt had. Die krokodil en ik geraakten in een soort van trance, alsof we met elkaar konden praten. Dat was zo wonderlijk, ik was echt compleet ontroerd en voelde me heel speciaal. Wist je trouwens dat het mijn droom is om ooit een dierenprogramma te presenteren?"

Ook jouw moeder heeft een speciale band met dieren, hé?

Ruth: "Sinds de kinderen het huis uit zijn, hebben mijn ouders een vreemde fascinatie voor teckels ontwikkeld. Ze doen nu zelfs wandelingen met de teckelclub. Wij zijn gewoon vervangen door drie hondjes, dat zijn hun kinderen nu. (lacht)"

Chrisje: "Niet overdrijven, Ruthje. Maar het is waar: na mijn man en de kinderen komen de honden. Die maken ook deel uit van het gezin. Mijn man en ik werken nog als koerier. Erik neemt elke dag een hondje mee naar het werk, en ik de twee andere. Dat is fijn gezelschap, hoor."

Ruth: "Ik vind het wel heel tof dat ze zich zo kunnen uitleven in hun hobby. Mijn ouders hebben zich altijd krom gewerkt om ons alles te kunnen geven. Een krantenwinkel uitbaten is een harde stiel, en het levert niet zo bijster veel op. Mama en papa zijn vroeg aan kinderen begonnen - ik heb een zus die zeven jaar ouder is en een vier jaar oudere broer die in Australië woont - maar ze zijn altijd een sterk koppel gebleven. Met de nodige ups en downs, weliswaar. Ik vind hen een heel mooi voorbeeld om te volgen."

Er zit nog een heel intense scène in 'Weg met ons ma': een wilde rit met de auto.

Ruth: "Die opnames dateren van meer dan een jaar geleden, en ik had niet zo lang daarvoor een auto-ongeluk gehad. Toen we daar in Zuid-Afrika begonnen te tollen, kwam dat ongeval ineens terug en begon ik helemaal te flippen."

Chrisje: "Die jonge chauffeur - hij was amper zestien - botste bijna tegen een muur. Ik zag dat Ruth echt heel bang was, de opname is zelfs even stilgelegd."

Is jullie band sinds de reis veranderd?

Chrisje: "'Weg met ons ma' is vooral een heel mooi souvenir dat we altijd zullen delen. Maar het klettert nog geregeld tussen ons, hoor. (lacht) Gelukkig zijn de ruzies altijd vlug opgelost."

Jullie band is er één van liefde en ook veel irritatie, zeg jij in het begin van het programma, Ruth.

Ruth: "Dat is liefdevol bedoeld, hé. Maar het is waar: er zijn al heftige momenten geweest. Had mama grijze haren, dan had ik haar die zeker bezorgd."

Verklaar je nader.

Ruth: "Gewoon, het botste omdat wij heel anders in het leven staan. Ik ben altijd een echte losbol geweest."

Chrisje: "En een sloddervos! Vooral in de puberteit was dat heel moeilijk. Ruthje was geen stoute, hoor. Maar al die rommel die ze maakte..."

Ruth: "Ach, mama... No worries, als het vandaag niet is, dan morgen wel: zó zit ik in elkaar. Ik ben ook minder met mijn uiterlijk bezig. I couldn't care less. Mama kan niet goed tegen dat je-m'en-foutisme."

Chrisje: "En Ruth kan mijn bezorgdheid dan weer niet goed verdragen. Toen zij haar dochtertje Charlie Sue (6) kreeg, wou ik graag goede raad geven, en dat zorgde wel voor wat wrijving. Och ja, ik had ook niet zo graag dat mijn moeder mij advies gaf destijds."

Waar gingen jullie ruzies vooral over?

Ruth: "Toch vooral over mijn kamer opruimen. (lacht) Ik ben nog altijd een sloddervos, hoor. Dat is echt bijna problematisch. Ik zou heel graag een beetje meer op mijn moeder lijken op dat vlak, maar dat zit er gewoon niet in. Ik ben een creatieve ziel, die zijn chaotisch. Charlie Sue is het omgekeerde: die heeft echt graag structuur. Zij is degene die me terechtwijst als ik naar buiten wil gaan in mijn joggingbroek. 'Mama, ga jij nu echt zo naar de bakker?', roept ze dan. (lacht)"

Chrisje, jouw dochter is niet de stereotiepe blonde tv-babe. Ook de nogal opvallende moedervlek op haar voorhoofd lokt weleens commentaren uit.

Chrisje: "Die had ze al als kind, maar dan veel kleiner. Nu, mijn grootmoeder had ook enkele van die wratjes. Ik vind niet dat Ruth dat moet laten wegnemen. Ik zeg wel altijd dat ze er regelmatig naar moet laten kijken, want je weet nooit dat zoiets kwaadaardig wordt."

'Weg met ons ma'

VTM 21.45 uur