Ruth Beeckmans probeert in ‘Allerbeste Kijkers’ Ed Sheeran te verslaan

SDE

29 juni 2020

06u00

Bron: VTM 0

In ‘Beste Kijkers’ ging Ruth Beeckmans de uitdaging aan om niemand minder dan Ed Sheeran te verslaan. Wie steekt de meeste Maltesers in zijn of haar mond? Ed Sheeran haalde 55 snoepjes, benieuwd of Ruth het beter deed ...

‘Allerbeste kijkers’, maandag om 21u op VTM. Aflevering gemist? Herbekijk ‘Beste Kijkers’ op VTM GO.