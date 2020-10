Ruth Beeckmans ontdekt hoe Pringles-chips gemaakt worden: “Die structuur, dat is net een zeemvel” BDB

06 oktober 2020

07u38

Bron: VTM 2 TV In een nieuwe aflevering van In een nieuwe aflevering van ‘Snackmasters’ proberen Sofie Dumont (46) en Wout Bru (51) dinsdagavond zo goed mogelijk de Pringles-chips met de ‘Sour, Cream & Onion’-smaak na te bootsen. Ruth Beeckmans (38) onderzoekt intussen hoe de snacks gemaakt worden tijdens een bezoekje aan de fabriek in Mechelen.

Terwijl Wout en Sofie zwoegen om de perfecte chips te maken, ontdekt Ruth dat het deeg van de snack vrij smakeloos is. “En het lijkt ook enorm op een zeemvel. Ik zal hier anders even de vloer snel proper maken”, grapt de presentatrice. Later ontdekt ze dat de chips slechts 10 seconden in vet van 200° gefrituurd worden.

In de keuken bij Bru en Dumont lopen de frustraties intussen bij momenten hoog op. Wout vergeet telkens z'n timer op te zetten en Sofie neemt dan weer een niet-alledaags voorwerp mee, namelijk een haardroger. Wat is ze hiermee van plan? Je ziet het resultaat dinsdagavond om 20.35 uur op VTM en VTM GO.

