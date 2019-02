Ruth Beeckmans in ‘Weg Met Ons Ma’: “Hoe komt het dat jij alles durft?” SD

25 februari 2019

Ruth Beeckmans en haar moeder komen even tot rust in een prachtige villa en hebben er een openhartig gesprek. “Je moet veel meer onzelfzeker zijn over wie je bent, omdat je superleuk bent”, vertelt Ruth.

Chrisje en Ruth houden wel van een uitdaging en dus duiken ze in een zwembad vol krokodillen. Weliswaar afgeschermd door een kooi. Dat het veiligheidsglas steviger is dan dat in haar koelkast, stelt Chrisje gerust.

Hondenliefhebster Chrisje maakt als eerste van dichtbij kennis met de honden die op stropers jagen. Al bezorgt het reusachtige pak dat ze daarvoor moet aantrekken, haar wel lachstuipen.