Ruth Beeckmans in 'Kan Iedereen Nog Volgen?': "Ik gebruik thuis de wifi van de buren" SD

27 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV In de tweede aflevering van 'Kan Iedereen Nog Volgen?' ontvangt Lieven Scheire vanavond Bart Cannaerts, Sven De Ridder, Jacques Vermeire en Ruth Beeckmans. Die laatste doet een opmerkelijke bekentenis: "Ik heb thuis geen wifi. Ik gebruik gewoon het signaal van de buren".

Samen breken de panelleden zich het hoofd over enkele prangende vragen over de toekomst. Wordt het voetbalstadion van de toekomst een verplaatsbare arena? Wat gaan we in 2022 op ons hoofd zetten in de slaapkamer? Hoe gaan we van Amsterdam naar Parijs in een half uur?

Naast de bekentenis van Ruth Beeckmans leren we onder andere het volgende: Jacques Vermeire heeft ooit met de Concorde gevlogen. Geef Sven een toverstaf en hij voelt zich meteen een kabouter. En Bart Cannaerts wil graag een pil die zijn scheten naar rozen doen ruiken.

'Kan Iedereen Nog Volgen?' vanavond om 20u35 bij VTM