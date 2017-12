Ruth Beeckmans breekt hilarisch record van Ed Sheeran MVO

14u02 1 vtm/YouTube Ruth breekt het record van Ed Sheeran.

Op 3 januari 2018 viert Beste Kijkers zijn terugkeer door 2017 op een héél gepaste wijze uit te zwaaien: er nog eens smakelijk om lachen. Nathalie Meskens verzamelt de beste fragmenten van het afgelopen jaar in het minst miserabele jaaroverzicht van allemaal. Nathalie wordt geflankeerd door haar kijkvrienden Sven De Ridder en Ruth Beeckmans, die de volgende weken Tine Embrechts vervangt. Tine werd onlangs mama en rust nog even uit. Sven en Ruth brengen voor deze feestelijke gelegenheid grand cru Jacques Vermeire en smakelijk ovenhapje Jens Dendoncker mee.

Maltesers

Zanger Ed Sheeran was in 2017 overal en brak het ene muzikale record na het andere, maar voor één record wordt hij genadeloos verslagen door Ruth Beeckmans: zij bewijst dat er nóg meer Maltesers in haar mond passen dan 55 in die van Ed. De zanger bewees al meermaals dat hij een enorme hoeveelheid chocolade in zijn mond kan proppen, en heeft ook de beelden om het hard te maken. Nu is het wachten tot we ook Ruth aan het werk kunnen zien!