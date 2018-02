Ruth Becquart geeft zichzelf in ‘Gent West’: "Heel leuk, op een perverse manier" Erik Segers

13 februari 2018

Bron: Dag Allemaal 0 TV Na een autiste met een ooglapje en een prostituee nu een bajesklant. Om maar te zeggen dat Ruth Becquart (41) zelden lichte rollen voor haar rekening neemt. Over Veronique uit het rauwe ‘Gent West’ op VIER zegt ze deze week in Dag Allemaal: "Heel leuk om te spelen, zij het op een perverse manier."

In de VIER-serie ‘Gent West’, een ­remake van het Australische gevangenisdrama ‘Wentworth’, speelt Ruth de rol van Veronique Dockx. Zij belandt als slachtoffer van huiselijk geweld in de hel van een vrouwengevangenis. Haar dochter moet ze achterlaten.

"‘Ik twijfelde of ik Veronique wel zou spelen", vertelt Ruth, die we kennen van opmerkelijke rollen in ‘Clan’, ‘Amigo’s’ en ‘Chaussée d’Amour’. "Ik had nog nooit ’n remake gedaan. Bovendien zijn remakes vaak niet veel meer dan een kopie. Ik heb het origineel dan eens bekeken, omdat ik het verhaal wou kennen. En ik moet zeggen: ik heb het in één ruk uitgekeken."

