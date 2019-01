Ruth Becquart gaat altijd voluit voor haar rol: “Maar toen ik een lijn coke overwoog, verklaarde mijn man me gek” VVDW

Bron: Story 0 TV Sinds haar doorbraak in ‘Clan’ is Ruth Becquart (42) niet meer van het scherm weg te denken. Momenteel schittert ze in ‘Over water’, vanaf volgende week duikt ze op in de nieuwe VIER-reeks ‘De Dag’ en eind januari start het tweede seizoen van ‘Gent West’. “Toch word ik op straat zelden herkend. In het dagelijks leven val ik blijkbaar niet op”, klinkt het in Story.

Terwijl het in de acteerwereld bon ton is om te klagen over een tekort aan werk, rijft Ruth Becquart de ene mooie rol na de andere binnen. Ze heeft net de opnames achter de rug van het tweede seizoen van ‘Over water’, ze staat op de planken met het Franse theaterstuk Infidèles van Tg Stan én op de set van de nieuwe fictiereeks ‘Black-out’, waarin ze een rechercheur vertolkt. “Het is heel hectisch, ja, dus probeer ik mezelf goed te verzorgen”, zegt Ruth. “Ik doe zoveel ik kan aan ashtanga yoga. Dat is echt een verslaving. Ik moet sporten om mijn hoofd leeg te maken, want ik ben nogal rusteloos. Mijn werk geeft me veel energie, maar met een ander beroep zou ik wellicht vatbaar zijn voor een burn-out. Ik ben stressgevoelig en leg de lat altijd heel hoog voor mezelf. Wat me dan weer nogal onzeker maakt, want ik vind het nooit goed genoeg.”

Het moet toch je ego strelen dat je in drie tv-reeksen tegelijk te zien bent.

Dat is toeval. Ik ben heel dankbaar voor die rollen, maar ik ben er eigenlijk niet mee bezig hoe vaak ik op tv kom. Dat laat ik gewoon op me afkomen. Ik stel mezelf geen doelen, dat levert alleen maar stress op. Zo ambitieus ben ik trouwens niet. Ik vind het gewoon fijn om aan mooie projecten te werken. Samen iets creëren: dat is de reden waarom ik toneelschool heb gedaan.

Word je vaker herkend in periodes dat je zo vaak op het scherm komt?

Vreemd genoeg word ik zelden herkend, waarschijnlijk omdat ik voor mijn rollen voortdurend van look verander. In het dagelijkse leven val ik blijkbaar niet op. Mijn man (muzikant Stijn Cole, nvdr.) wordt veel vaker herkend, terwijl hij al lang niet meer op tv komt.

Werkperikelen

Je mag vooral vrouwen met een hoek af spelen. Is dat toeval?

(lacht) Van een autist met ooglapje in ‘Clan’ over een prostituee in ‘Chaussée d’Amour’, tot een moordenares in ‘Gent West’ en een drugsbarones in ‘Over water’: ik vind het allemaal even heerlijk! Ik word graag uitgedaagd en zo kan ik me helemaal onderdompelen in telkens een nieuwe wereld. Voor ‘Chaussée d’Amour’ heb ik bijvoorbeeld leren paaldansen, voor ‘Gent West’ ben ik met ex-gevangenen gaan spreken en voor ‘Black-out’ volgde ik een politietraining.

TV In ‘De Dag’ speel je wél eens een dame met gezond verstand.

Suzanne is de vrouw van een van de gijzelaars in een bank, Serge, een rol van Geert Van Rampelberg. We hadden veel nachtelijke opnames. Geen lachertje, want het was altijd heel koud, maar ik heb er enorm van genoten omdat het zo’n kwalitatieve reeks is. Regisseurskoppel Jonas Geirnaert en Julie Mahieu waren altijd op de set en het contact met hen was een verrijking. ‘De Dag’ was een van die projecten waar alles samen kwam: talent en genoeg budget. Dat is een luxe omdat je dan kan inzoomen op detailwerk en dat is niet altijd het geval. Bij ‘Gent West’ waren de budgetten bijvoorbeeld kleiner, met als gevolg dat je sneller moet werken.

Heb je dan spijt van je rol in ‘Gent West’?

Toch niet, want het is een spannend verhaal met boeiende personages. En de samenwerking met de collega’s was fantastisch, zowel met de jonge als met de oudere generatie. Maar ik ga niet liegen: alle perikelen met productiehuis Marmalade zetten een grote domper op de reeks. Ik ben nog netjes betaald, maar andere mensen van de crew wachten nog steeds op hun geld, zelfs met faillissementen tot gevolg.

