Russische communistische partij wil 'Chernobyl' verbieden: "Dit is ideologische manipulatie” SD

15 juni 2019

16u57

Bron: The Wrap 0 TV De politieke partij Communists of Russia vraagt de Russische televisieregulator om de immens populaire tv-reeks ‘Chernobyl’ te verbieden. Daarnaast roept de partij ook op om een proces wegens smaad aan te spannen tegen de schrijver, regisseur en producenten van de HBO-reeks.

“In de reeks ‘Chernobyl’ wordt een ware tragedie het onderwerp van ideologische manipulatie door HBO”, zegt Sergey Malinkovich, lid van de Communists of Russia-partij, in een mededeling. “De tv-reeks over de dramatische gebeurtenissen van april 1986 is een ideologisch middel dat ontworpen is om het imago van de Sovjetregering en de Sovjetbevolking te belasteren en te demoniseren. Hoewel de chronologie van de gebeurtenissen in de serie en de belangrijke momenten voor een groot stuk overeenkomen met de realiteit, zijn de motivaties, de acties van de helden, de volgorde van de relaties in instituten en collectieven en het morele klimaat in de Sovjetsamenleving een absolute leugen.”

De partij vraagt dus van de Russische televisieregulator, Roskomnadzor, dat de serie verboden wordt. Ook wil de partij een proces wegens smaad aanspannen tegen de schrijver, regisseur en producenten van ‘Chernobyl’. Roskomnadzor heeft nog niet gereageerd op het nieuws.