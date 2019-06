Rusland komt met eigen ‘Chernobyl’-serie waarin de CIA achter de kernramp zit Redactie

07 juni 2019

14u10

Bron: The Moscow Times 1 TV Na het succes van de Amerikaanse serie Chernobyl, met de hoogste IMDB-score ooit, werkt Rusland aan een eigen serie over de grootschalige kernramp in het Oekraïense stadje . In de Russische versie is er geen sprake van enige fout van de toenmalige Sovjet-Unie, maar zat de Amerikaanse CIA achter de ramp.

De HBO-serie Chernobyl? “Een karikatuur” en “niet de waarheid”, klinkt het massaal in de Russische pers. Dat een Amerikaans productiehuis een serie maakt over “Russische geschiedenis” met daarbovenop westerse acteurs, valt niet in goede aarde in Rusland. Dat het geklungel en de doofpotoperatie van de Sovjet-Unie in de nadagen na de ramp bovendien de rode draad zijn van het verhaal, is enkel zout op de wonde.

Daarom maakt de Kremlin-gezinde zender NTV aan een eigen versie van de successerie. Het verhaal volgens regisseur Alexander Muradov: een Amerikaanse CIA-agent infiltreerde de kerncentrale en veroorzaakte de fatale explosie van de kernreactor om de Sovjet-Unie in diskrediet te brengen. “Veel historici bevestigen dat er buitenlandse agenten in de centrale waren op de dag van de ramp”, verdedigt Muradov zijn these, die een gangbare complottheorie is in Rusland, in The Moscow Times. Verder zou de serie gaan over hoe Russische agenten de Amerikaanse spion weten te ontmaskeren. Historische bewijzen voor deze theorie zijn er alvast niet.