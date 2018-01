Rudi Vranckx was 25 jaar geleden al een held, zo redde hij een boer van de verdrinkingsdood DBJ

In 1993 wordt Rudi Vranckx als jonge journalist uitgestuurd om een verslag te maken over de immense overstromingen in Limburg. Het regent al dagenlang en hele dorpen worden geëvacueerd in Limburg. De Maas veranderde in die koude en natte decembermaand van 1993 in een grote kolkende stroom die grote delen van Limburg onder water zette. Rudi trekt met zijn ploeg naar de Maas in Kotem, een gehucht van Maasmechelen tegen de Nederlandse grens. In het archiefprogramma 'Van algemeen nut', dat morgen te zien is, blikt hij terug op die reportage.

