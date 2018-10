Rudi Vranckx openhartig over zijn ervaringen in oorlogsgebied: "Ik ben al 7 keer aan de dood ontsnapt, maar dat vertel ik niét aan mijn moeder" MVO

08 oktober 2018

22u48 0 TV Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx was vanavond te gast in 'Gert Late Night'. Daar vertelde hij ijzingwekkende verhalen over zijn ervaringen als oorlogsjournalist. "Ik hoop dat mijn ma niet kijkt, maar ik ben al vaak aan de dood ontsnapt."

Rudi kwam er zijn nieuwe boek 'Mijn Kleine Oorlog' promoten. "Dat boek is een binnenkijk in mijn ziel," meent hij. "Ik weet nog hoe mijn grootvader mij vertelde over zijn oorlog, Wereldoorlog II. Dat heeft me altijd gefascineerd, en dat heb ik meegenomen naar mijn job."

Moeder

"Het is ook een brief aan mijn moeder, die mij 30 jaar naar de oorlog zag gaan. We praten daar nooit over. In het begin zei ze nog: 'wees voorzichtig', maar uiteraard ben je voorzichtig. Telkens als ik terugkwam uit oorlogsgebied gingen we pannenkoeken eten en koffie drinken, maar dan hadden we het over andere dingen. Al belde ik haar wel praktisch elke dag vanuit de oorlog."

Danny Huwé

Zo herinnert hij zich nog goed de dood van zijn VTM-collega, Danny Huwé. Die kwam in 1989 in Roemenië om het leven, tijdens de eerste oorlogsreportage van Rudi. "Ik moest over de grens gaan bellen. Dat telefoontje was niet te vatten. Ik weet nog hoe ze zeiden: Kijk, er komt hulp, maar het slechte nieuws is dat uw collega is neergeschoten."

Fanatiek

"Je eerste keer in oorlogsgebied, dan weet je nog niet wat oorlog is. Toen ik de eerste keer iemand heb zien schieten tot één van beiden dood was... Dan denk je: dit is zoals in de film. Misschien moet ik me achter een muurtje verstoppen?"

Op één of andere manier deed hem dat toch interesse krijgen in de sector. "Dat is het vreemde. Je doet iets en plots denk je: dit is het, dit is wat ik kan en wie ik ben, je leeft heel intens." Het feit dat hij geen vrouw of kinderen heeft draagt volgens hem niet bij aan die beslissing. "Nee, dat was geen bewuste keuze. Ik was in het begin gewoon heel fanatiek."

Nipt ontsnapt

Wanneer Gert hem harde beelden laten zien van een man die tijdens één van zijn reportages dood in de gang lag, wekt dat een raar gevoel op. "Dat was een collega," knikt Rudi. "Het scheelde maar een paar seconden. Ik liep het huis binnen hij het huis buiten. Als het andersom was had ik er ook kunnen liggen. Hij had evenveel ervaring. Ik hoop dat mijn ma niet aan het luisteren is, maar ik ben toch al een keer of 7 heel nipt aan de dood ontsnapt."