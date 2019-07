Rudi Vranckx neemt BV’s mee op oorlogsreportage in nieuwe reeks KD

23 juli 2019

06u54

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Oorlogsjournalist Rudi Vranckx (59) werkt aan een nieuwe reportagereeks waarin hij BV’s meeneemt naar plaatsten in de wereld waar de oorlog net is gaan liggen. Het programma zal ‘Tussen oorlog en leven’ gaan heten. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De reeks, die acht afleveringen telt, zal in het voorjaar van 2020 te zien zijn op Canvas. De productie is in handen van Warner Bros. Welke BV’s centraal zullen staan in de afleveringen is nog niet geweten. De BV’s zullen ter plaatse ontdekken hoe de plaatselijke bevolking hun normale leven weer probeert op te pikken eens de oorlog is gaan liggen. De littekens van het geweld blijven immers nog een tijd nazinderen.