Ruben Francq is de nieuwe hunk bij 'De Buurtpolitie': "Ik, een vrouwenmagneet? Heel vreemd dat er zo over mij wordt gesproken"

18 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Heel wat geschokte reacties toen bleek dat een aantal vaste acteurs bij ‘De Buurtpolitie’ zouden verdwijnen. Dat werd gelukkig voor de kijkers zeer goed opgevangen, want met Ruben Francq (26) heeft de reeks er nu een vrouwenmagneet bij. Al denkt hij daar zelf duidelijk anders over: “Ik, een vrouwenmagneet? Ik vind het echt heel vreemd dat er nu zo over mij wordt gesproken”, zegt Ruben, die ook als model werkt, deze week in weekblad TV Familie.

“Geweldig dat ik dat telefoontje gekregen heb om aan ‘De Buurtpolitie’ mee te werken. Ik ben sinds een tijdje acteur in m’n vrije tijd, maar het waren steevast kleine rolletjes”, zegt Ruben in het weekblad. “Ik speel Lucas Dumont, de dispatcher op het politiekantoor. Hij is degene die de oproepen binnenkrijgt en vervolgens de teams op de hoogte brengt van wat er juist moet gebeuren. Ik kom weliswaar iets minder in beeld dan de andere nieuwelingen die de stagiairs spelen. Maar ik vind ’t fantastisch dat ik deze kans krijg.”

Ruben wordt bij ‘De Buurtpolitie’ dus in de markt gezet als ‘nieuwe mooie jongen’. “Eigenlijk vind ik dat een beetje ­gênant”, geeft hij toe. “Het is te zeggen: ik ben dat intussen al gewend, ik heb er eigenlijk geen last van. Acteren is trouwens niet mijn hoofdberoep. Ik ben leraar Engels en geef ook lichamelijke opvoeding. In het eerste middelbaar. Maar dit jaar geef ik enkel sport. Dat zorgt ervoor dat ik mijn rol in ‘De Buurtpolitie’ kan combineren met mijn job. Ik hoef dus niet voortdurend ’s avonds tijd vrij te maken om toetsen en huiswerk te verbeteren.”

Veel reactie

Vraag is natuurlijk: hoe reageren zijn leerlingen op het feit dat hij op tv komt? “Je kunt wellicht wel raden dat ze daar één en ander over te zeggen hebben. Ze hebben intussen gezien hoe over mij bericht wordt in de pers. Zo van: knappe nieuweling bij ‘De Buurtpolitie’ en zo. En m’n leerlingen hebben daar natuurlijk al mee gelachen”, zegt hij. “Ik besef best wel dat ik daar niet flauw over moet doen of zo. ‘De Buurtpolitie’ is nu eenmaal populair, dus dat soort reacties hoort erbij. Geen probleem.”

Voorlopig lijkt ook de aandacht van vrouwen nog mee te vallen, zo zegt Ruben. “En trouwens, ik vrees dat ik geïnteresseerde dames hoe dan ook moet teleurstellen. Ik heb een vriendin, en ik zie haar enorm graag. En zij mij. Ik merk dat ik nu word herkend, dat er meer aandacht voor mij is. En dat vind ik best wel overweldigend.”