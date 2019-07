Rowan (van ‘Louisa & Rosanna’) onder het mes voor borstoperatie Redactie

02 juli 2019

11u19

Het was vandaag een spannende dag voor het bekendste Nederlandse transgenderkoppel, Louisa en Rowan. Want Rowan, voorheen vooral bekend als Rosanna, ging onder het mes om zijn borsten te laten amputeren. Het verwijderen van de boezem is een belangrijke mijlpaal in zijn transitie van vrouw naar man.

Slechts een paar uur na de operatie laat een trotse Louisa via Facebook weten: “Alles is goed en Ro is weer de oude want hij heeft nu alweer zin in een hamburger.”f

Rowan heeft lange tijd op dit moment gewacht. Hij heeft zijn transitieproces in een eerder stadium namelijk afgebroken om eerst een andere grote droom vervullen: een kindje met Louisa. Omdat Louisa, voorheen Lowieke, als man werd geboren, was het aan Rowan om het kindje te dragen en ter wereld te brengen. Na de geboorte van hun zoon Mikai kon zijn transitie van vrouw naar man beginnen.