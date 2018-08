Ross uit 'Friends' krijgt rol in 'Will & Grace' SD

09 augustus 2018

07u01

Bron: ANP 0 TV David Schwimmer (51) is te zien in het volgende seizoen van 'Will & Grace'. Zijn personage in de tweede reeks van de reboot is het nieuwe liefje van Grace, gespeeld door Debra Messing.

Volgens Deadline wordt nog gewerkt aan het script van de serie, maar ziet het ernaar uit dat de acteur vijf afleveringen lang een rol heeft in de show.

David is vooral bekend uit 'Friends', waarin hij Ross Geller speelde. Na het einde van die hitserie regisseerde hij enkele films en televisie-afleveringen en had hij een stemrol in de Madagacarfilms. In 2016 was hij te zien als Robert Kardashian in de miniserie 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'.

'Will & Grace' maakte in het najaar van 2017 na elf jaar afwezigheid een comeback. Het tiende seizoen is in de VS vanaf 4 oktober te zien.