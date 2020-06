Roshina uit ‘Temptation Island’ zet de puntjes op de i: “Zodra we een pauze inlasten, had Karim contact met héél véél meisjes” SDE

Bron: Grazia 0 TV Tijdens het afgelopen seizoen van ‘Temptation Island’ vloeiden er heel wat traantjes bij Roshina (27) en haar partner Karim (24). Hij moest bewijzen dat hij trouw kon blijven na een eerdere misstap, zij liet zich nogal indiscreet over hem uit. Maar hun relatie overleefde het. Toch vertelt de Nederlandse Roshina in Grazia dat haar wantrouwen wel degelijk een reden had.

Tijdens ‘Temptation Island’ vertelde Roshina dat Karim aan webcamseks gedaan had met een ander meisje toen ze even een pauze hadden, en dat ze hem daarom niet meer vertrouwde. Maar dat was niet alles, klinkt het nu in Grazia. “Op tv brengen ze het alsof er één keer iets gebeurd is, maar er was veel meer”, zegt de Nederlandse. “Twee maanden voor Temptation hadden we een pauze om aan onze relatie en onszelf te werken. We hadden afgesproken om ‘t te laten weten als we met iemand anders zouden gaan. Ik kwam er toen achter dat Karim op een datingsite contact had met héél véél meisjes. Toen had ik zoiets van: Elke keer als we iets afspreken, lieg jij tegen mij. Ik wil weten hoe jij bent als we écht samen zijn, en dat wilde ik daar uitvinden.”

“Verspreid over drie jaar zijn er dingen gebeurd in onze relatie die altijd op het randje waren” voegt ze eraan toe. “Het was niet dat Karim mij keihard bedroog, maar hij had wel veel contact met andere meisjes zodra wij een pauze inlasten.” Vandaar dus hun deelname én haar wantrouwen.

Hoewel Karim en Roshina ‘Temptation Island’ als een koppel verlieten, is er nog veel werk aan hun relatie, geeft ze toe. “Eigenlijk begint het nu pas écht. Er zijn nog veel dingen waar we hard aan moeten werken, zodat we samen kunnen groeien. Karim en ik houden heel veel van elkaar, dat zit goed. Maar wat de toekomst samen gaat brengen, weten we nu nog niet, er zijn te veel dingen die we nog moeten oplossen.”

