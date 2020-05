Roshina doet boekje open over ‘Temptation Island’: “Daarom is verleider Nick vroeger van het eiland gestuurd” MVO

22 mei 2020

11u46 0 TV Wie het laatste seizoen van ‘Temptation Island' nog niet volledig heeft bekeken draait maar beter terug, want deelneemster Roshina doet haar boekje open over het wel en wee op het eiland. En dat betekent een grondige lading spoilers! Zo onthult ze bijvoorbeeld of haar eigen relatie het overleefde, en vertelt ze waarom verleider Nick eerder van het eiland is vertrokken.

Nick was één van de twee verleiders die later op het eiland werden geïntroduceerd. Hij maakte niet zo’n goede indruk op de dames, of op de andere verleiders. Sterker nog, Roshina kreeg ruzie met hem. “Daarom is hij vertrokken”, bekent ze. “Nick had gemene dingen gezegd over Grigor. Hij zei dat hij homo is en dat hij maar uit de kast moet komen. Daarna werd hij door de groep buitengesloten. We hadden dus niet meteen door dat hij weg was, maar opeens was hij verdwenen.”

Het productieteam van ‘Temptation’ bevestigt dat Nick is vertrokken, maar nuanceert Roshina’s verdere uitspraken wel. “Nick voelde zich niet goed op dat eiland”, klinkt het. “Het was geen match. Hij had het misschien wat verkeerd ingeschat voor hij vertrok, want op voorhand weet je nooit echt of zoiets bij je past of niet. Het had geen zin om iemand die niet goed in zijn vel zat nog langer daar te houden, dus in samenspraak met de productie heeft Nick beslist om naar huis te gaan.”

Hoewel Roshina het naar eigen zeggen opnam voor verleider Grigor, bezweek ze niet aan zijn charmes. “Hij is qua uiterlijk wel mijn type, maar van karakter niet echt”, zegt ze in een nieuwe video. Ze heeft ook goed nieuws, want ze is na het programma nog altijd samen met Karim, de partner waarmee ze de relatietest onderging. Het zag er even twijfelachtig uit voor het koppel, want hoewel er niemand vreemdging begonnen ze beiden wel te twijfelen aan hun relatie. “Maar we zijn toch samen verdergegaan”, onthult Roshina. “En we hebben ons gefocust op de toekomst.” En hoe, want tijdens de lockdown maken de twee volop plannen.

“Trouwen moet van zijn kant komen”, lacht Roshina. “Daar weet ik niks van. Maar ik ben gestopt met de pil. Dus whatever happens, happens.” Het zou dus zomaar kunnen dat er binnenkort een volgende ‘Temptation’-baby aankomt.

Wat met Zach en Simone?

Voor Zach en Simone ziet het er slecht uit. “De relatie van Zach en Simone vind ik heel raar”, aldus Roshina. “Ik ken Simone goed en ze is echt een topvrouw en ze is ook heel zelfstandig. Ik snap dus niet waarom haar keuze op Zach is gevallen.”

De kans dat die twee nog samen zijn, is héél klein. Het Instagram account Team Tempa, waarop fans van de show hun bevindingen delen, plaatste een video online waarin Zach over de straten van Amsterdam loopt met een andere vrouw. Niet Simone, maar ook niet verleidster Romee, waarmee Zach in de laatste aflevering van ‘Temptation Island’ tussen de lakens dook. Zij schoot achteraf naar eigen zeggen in paniek, en wilde geen verdere relatie met Zach aanknopen.

Hoe het allemaal afloopt zien we vrijdag om 20u35 op VIJF.



