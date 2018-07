Roseanne in tv-interview: "Sorry dat je me verkeerd begreep, en doe iets aan je haar" SD

27 juli 2018

07u49

Bron: ANP 0 TV In haar eerste tv-interview sinds het schandaal waarbij haar sitcom van de buis werd gehaald, noemt Roseanne Bar (65) de tweet die daartoe leidde een grote fout. "Het heeft me alles gekost, mijn hele levenswerk."

De comédienne hield wel vol dat haar tweet, een racistische uitlating aan het adres van voormalig Obama-medewerker Valerie Jarrett, verkeerd geïnterpreteerd is. Dat was een politieke uiting en geen raciale, aldus Roseanne. "Mijn tweet ging over de verantwoordelijkheid die de vorige regering moet nemen voor het Iran-beleid, dat Valerie Jarrett heeft opgesteld. Vanuit die gedachte schreef ik 'm."

Presentator Sean Hannity van het programma 'Hannity' op zender Fox drong er bij de actrice op aan dat ze zich rechtstreeks tot Jarrett zou richten. Uiteindelijk gaf Roseanne toe en zei in de camera: "Het spijt me dat je beschadigd en gekwetst bent, dat heb ik nooit zo bedoeld en daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan. Het spijt me dat je dacht dat ik een racist ben, en dat je dacht dat mijn tweet racistisch was."

De 65-jarige, die afwisselend verdrietig en strijdlustig overkwam in de show, herhaalde in het interview nogmaals dat ze niet doorhad dat Jarrett Afro-Amerikaans is. "Het was nooit mijn bedoeling iemand te kwetsen of ook maar iets negatiefs te zeggen over een heel ras, en ik denk dat dat ook spreekt uit mijn werk van de afgelopen dertig jaar." Toch kon de comédienne het niet laten nog een sneer uit te delen. Op de vraag wat ze Jarett zou willen vertellen, eindigde ze haar antwoord met: "En ik zou haar ook zeggen dat ze echt een nieuwe kapsel moet nemen. Serieus, dat heeft ze echt nodig."