Roseanne Barr vertrekt naar Israël

04 september 2018

07u46

Als de spin-off van haar sitcom Roseanne van start gaat op televisie, hoopt Roseanne Barr in Israël te zitten. De comédienne verhuist tijdelijk naar het land.

In de podcast van bevriende rabbijn Shmuley Boteach vertelde Roseanne dat ze zich een aantal maanden op haar joodse geloof wil richten. "Ik heb de mogelijkheid daar lessen te krijgen van mijn favoriete leraren, dus dat is waar ik naartoe verhuis", aldus de in opspraak geraakte actrice. "Ik heb de mazzel dat ik wat centen achter de hand heb, ik prijs me gelukkig dat ik kan gaan. Het is een groot plezier en een voorrecht om een joodse vrouw te zijn."

Roseanne wil zich dan ook afzijdig houden van 'The Conners', de spin-off van Roseanne die wordt gemaakt nadat de reboot was gecanceld wegens racistische uitlatingen van de comédienne. "Ik ga het niet vervloeken of mijn zegen geven. Ik blijf neutraal, dat is wat ik ga doen. Ik blijf ervan weg." Dat doet ze vooral uit zelfbescherming, vertelt de actrice. "Ik lijd aan mentale problemen met depressies en dat soort zaken. Ik moet op de gulden middenweg blijven, anders kom ik in de duisternis terecht, en dat wil ik niet meer."