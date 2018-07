Roseanne Barr krijgt "volop televisieaanbiedingen" IB

02 juli 2018

04u02

Bron: ANP/BuzzE 0 TV Roseanne Barr krijgt volop aanbiedingen voor een rentree op televisie. Dat meldde de 65-jarige actrice afgelopen weekend in de podcast van de Amerikaanse televisierabbijn Shmuley Boteach.

"In ieder slechts ligt iets goeds verborgen, ik vind het heel spannend want er is me al zoveel aangeboden", aldus de comédienne. "Ik heb bijna al een heel goed voorstel om terug te keren op televisie geaccepteerd en misschien ga ik het wel doen. We zullen zien."

Racistische opmerking

De sitcom van de actrice werd eind mei van de buis gehaald door zender ABC nadat ze een racistische opmerking had gedeeld op Twitter. Inmiddels is bekend dat de serie, een reboot van Roseanne uit de jaren 80 en 90, toch een doorstart krijgt. Daarin zal Barr zelf niet te zien zijn.

De actrice gaf de financiële compensatie die ze had kunnen eisen voor de spin-off op, zodat deze gemaakt kon worden en de crewleden van Roseanne hun baan niet zouden verliezen. "Ik heb niks gevraagd en heb afstand genomen", zei ze in het interview. "Dat is boetedoening. Daar heb ik lang bij stilgestaan."

