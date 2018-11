Rosanna opnieuw verwikkeld in ‘Temptation’-vete KD

TV 'Temptation Island'-kandidate Rosanna, die tweemaal aan het avontuur deelnam met haar vriend Niels, is nog steeds in een strijd verwikkeld met verleidster Fabiola. Zij daagt Rosanna nu uit voor een gevecht in het programma 'Boxing Stars'.

Fabiola heeft Rosanna uitgedaagd om het gevecht aan te gaan in ‘Boxing Stars’, het populaire boksprogramma dat ook bij ons te zien was. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van ‘Temptation Island VIPS’, de variant op het VIJF-programma dat enkel op het Nederlandse platform Videoland te zien was. Fabiola had het toen op Rosanna’s vriend Niels gemunt. Sinds de opnames hebben de twee ruzie. “Ik heb een grote vriendengroep, dus ik hoop dat je me nooit tegenkomt”, blafte Rosanna in het verleden al. Maar Fabiola laat zich niet van de wijs brengen en daagt de blondine nu uit voor een gevecht.

Ondanks de uitdaging zullen de twee Nederlandse vrouwen niet echt in het programma opduiken. De deelnemers van ‘Boxing Stars’ zijn al even bekend. Maar wie weet dagen de ‘Temptation’-anciens volgend seizoen wel op?