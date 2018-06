Rosanna in tranen op Temptation Vips: "Dit kun je toch niet doen, met een of andere lelijke hoer!" DBJ

15u39 0 TV 'Temptation Island VIPS' is nog maar vier afleveringen ver, maar de relatie tussen Niels en Rosanna staat nu al op de helling. "I k ga erover nadenken of ik nog wel verder wil", huilt een geschokte Rosanna na het eerste kampvuur.

'Temptation Island VIPS' is enkel te volgen op de Nederlandse streamingsite Videoland, maar net als bij de reguliere versie ontbreekt het de webreeks niet aan de nodige dramatiek. Er nemen enkel bekende Nederlanders deel aan deze versie, en het koppel dat bij ons het meest gekend is, zijn Niels en Rosanna. De twee namen in 2017 al een keer deel en toen hield hun relatie maar nipt stand.

Ook deze keer belooft het een stormachtige deelname te worden voor het koppel. In Mexcio is het eerste kampvuur achter de rug en dat bracht al het een en ander te weeg. Bij het zien van zijn beelden schrok Niels zich een hoedje toen hij zag hoe zijn vriendin een glas champagne achterover sloeg. Dat is wat hem betreft meteen een overtreding van de afspraken. "Ze zou niet drinken", mompelt hij. Bovendien gaat Rosanna bij de verleiders flink over de tong als iemand die sowieso vreemdgaat. Niels verkondigt dat dat hem niets doet, maar denkt wel dat Rosanna zich gaat 'verlagen'. Dan zou het voor hem einde verhaal zijn.

"Weer zo'n sletje"

Allemaal nog onschuldig eigenlijk, maar bij Rosanna kwamen de beelden van haar Niels veel harder binnen. Zij zag hoe haar Niels de avances van verleidster Fabiola niet afsloeg. "Weer zo’n sletje dat achter hem aanzit”, vindt ze. Niels lijkt het allemaal meer dan prima te vinden.

Tijdens het kampvuur kan Rosanna zich nog in de plooi houden, maar eenmaal terug in het resort gaat ze helemaal door het lint. Ze gooit een stoel omver en vraagt zich af of haar relatie nog wel zin heeft. "Dit kun je toch niet binnen de twee dagen doen, met een of andere lelijke hoer”, huilt ze. Niels laat het in het andere resort niet aan zijn hart komen en stort zich meteen weer op Fabiola.

Alex

In de trailer van de volgende aflevering belooft het drama nog groter te worden. Rosanna roept dat ze blij is dat ze het tijdens haar vorige deelname van 'Temptation Island' met Alex heeft gedaan. Wat zij nog niet weet, is dat deze verleider later in deze serie opnieuw van de partij zal zijn en Niels zal 'bedreigen': "Ik ga weer vieze dingen met je meisje doen”, klinkt het.

Het hele seizoen kan je volgen op de website van videoland.