Ronn Moss zit vast in Antwerpen: Gert & James verrassen hem met 'The Boat and The Beautiful'

21 april 2020

22u37

Bron: VIER 2 TV Hoog bezoek in ‘Gert Late Night’: de Amerikaanse acteur Ronn Moss (68), die jarenlang Ridge Forrester vertolkte in de soap ‘The Bold and the Beautiful’. Hij verblijft al een paar maanden in Antwerpen, klinkt het. En om Ronn te eren, maakten James Cooke en Gert Verhulst een eigen versie van de bekende soap.



Normaal gezien zou Ronn Moss op dit moment op tournee zijn met de theatershow ‘Brasschaatse Huisvrouwen’, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De tournee werd afgeschaft en Ronn brengt zijn quarantaine door in Antwerpen. Geen al te groot probleem, vindt de acteur, al kijkt hij wel uit naar het moment waarop de lockdown voorbij is. “Daarna ga ik waarschijnlijk naar Italië", verklapt Ronn. Daar heeft hij een wijngaard. “Ik ga er aan mijn nieuwe film werken, die in Puglia wordt opgenomen. Het is een romantische komedie, ‘Surprise Trip’.”

Van 1987 tot 2012 gaf Ronn gestalte aan Ridge Forrester in ‘The Bold and the Beautiful’. Zijn afscheid was niet gemakkelijk, zegt hij. “Ik heb het niet echt besloten. Mijn vrouw en ik kregen een ongeval. Ik werd tot in mijn geest geraakt, en het gevolg was dat ik niet meer in staat was om me veel dingen te herinneren. Grote lappen dialoog werden een serieus probleem. Daarnaast kreeg ik ook fysieke problemen. Ik beschouwde het als een teken om ermee op te houden. Maar ik mis die familie wel.”

Met Katherine Kelly Lang, die 33 jaar zijn geliefde Brooke speelde, heeft hij nog steeds contact. “We zien elkaar soms in Europa, omdat we daar allebei vaak zijn. Ze heeft nu een nieuwe winkel, Benheart, met leren jasjes. We spreken af wanneer we kunnen, maar dat is niet zo vaak.”