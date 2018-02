Ron Brandsteder over 'Temptation Island': "Het is een slagveld"

06 februari 2018

"'Temptation Island', dat is effectentelevisie en een echt slagveld." Dat zei de Nederlandse presentator Ron Brandsteder bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx, die er te gast was naar aanleiding van de 80’s Top 888-week. Ron Brandsteder presenteerde in de jaren 80 tal van grote tv-shows, waaronder 'De Showbizzquiz' en 'De Honeymoonquiz'. "Wij hebben altijd vermeden om plat te zijn, bij ons moest de kandidaat stralen en in ere blijven, maar de tijden zijn veranderd." Zijn zoon Rick Brandsteder, presentator van 'Temptation Island', probeert er het beste van te maken en af en toe de kandidaten te troosten, maar dat blijkt niet makkelijk. "Ik was zeer begaan met 'De Honeymoonquiz', ik schreef alle teksten zelf en koos de kandidaten ook zelf. Dat zou nu ondenkbaar zijn."