Romy en Niels uit 'The Sky Is The Limit' zijn smoorverliefd: "Niet alle reacties even positief"

28 april 2020

22u25

Bron: VIER

De liefde is nog niet bekoeld tussen ‘The Sky Is The Limit’-gezichten Romy Biscop (37) en Niels Lagrange (29). De twee maakten eind maart hun relatie bekend en brengen de coronacrisis zelfs door onder één dak. “We leren elkaar nu echt heel goed kennen”, vertelde Romy in ‘Gert Late Night’. “En dat valt goed mee. Niels vindt het bijvoorbeeld heerlijk dat ik snurk. We kunnen elkaar echt niet meer missen.” Nochtans waren de reacties op hun relatie de voorbije weken niet altijd positief. “Omdat Niels nog in een relatie zat toen we elkaar leerden kennen”, vervolgde Romy. “Maar we waren nog niet samen toen Niels nog bij z’n ex was.” “Ik heb echt pijnlijke reacties moeten lezen op Facebook”, pikte Niels in. “Over m’n kindje ook dat ik met m’n ex heb. Maar wees gerust, ik neem daar m’n volledige verantwoordelijkheid voor.”