Romy en Niels uit ‘The Sky Is The Limit’ zijn een koppel MVO

23 maart 2020

20u49 0 TV Romy en Niels uit ‘The Sky Is The Limit’ zijn een koppel. Dat maakten de twee vandaag bekend via Instagram.

Er lopen al langer geruchten rond de twee tv-sterren, en die werden door Romy zelf bevestigd. “Om de boekjes van morgen voor te zijn”, klonk het. “Wil ik toch persoonlijk laten weten dat Niels en ik samen zijn.” Het koppel is er namelijk van op de hoogte dat het volledige verhaal rond hun relatie morgen in het weekblad Dag Allemaal zal verschijnen. Hoe het de ex-vriendin van Niels (die te zien is in het programma) nu vergaat, leest u morgen daar.