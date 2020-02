Romy en Frederik uit 'The Sky is the Limit’ zien hun vader en moeder niet meer Redactie

12 februari 2020

00u00 0 TV Professioneel gaat het hen voor de wind, maar op privévlak hebben de gezichten uit 'The Sky is the Limit' het niet altijd gemakkelijk. Vanavond vertelt Romy (37) bijvoorbeeld openhartig over haar vader, die ze al niet meer heeft gezien sinds haar twaalfde. "Ik weet gewoon niet wat ik hem misdaan heb. Hij heeft mij afgezet met mijn valiesje en zei: 'Je moet niet meer bellen, ik kom je toch niet halen.'"

Frederik (32) horen we in het VIER-programma vaak praten over zijn overleden oma, maar over z'n moeder weten we bijzonder weinig. Die is dan ook niet meer in beeld, maar dat was zijn eigen keuze. "Er zijn vroeger dingen gebeurd waardoor ik de beslissing heb genomen dat onze wegen scheiden", aldus Frederik.

'The Sky is the Limit’, VIER, 20.35 uur