Romy Biscop uit ‘The Sky Is The Limit’ runt twee boetieks: "Ooit had ik amper 50 euro op m'n rekening" Isabelle Deridder

05 februari 2020

14u00 0 TV Bijna niemand geloofde in haar, toen Romy Biscop besliste dat het genoeg geweest was: de verkoopster in een kledingwinkel zou op eigen benen staan, in plaats van zich af te beulen voor een ander. Maar de 37-jarige Kempense, vanaf vanavond te zien in 'The Sky Is The Limit', verbaasde iedereen en heeft nu twee goed draaiende boetieks.

"Ik kom niet uit een rijk gezin. Integendeel: ik heb jarenlang met mijn mama in hetzelfde bed geslapen, omdat er geen geld was voor een eigen kamer. En ik heb veel droog brood gegeten."

Na haar middelbare school ging Romy aan de slag in de Nike-fabriek. "Als arbeidster, net als mijn mama. Na zes jaar ben ik daar vertrokken. Ik ging in een boetiek werken, maar na twee jaar ben ik er gestopt. Ik wilde doorgroeien, en dat kon niet. Ik besefte dat ik mijn eigen baas wilde zijn."

Maar die weg liep niet over rozen. "Ik vond een pand om te huren, maar moest daar al mijn spaargeld instoppen. Geen enkele bank wilde een lening geven. Collecties aankopen bij leveranciers was ook vreselijk moeilijk. Geloof me, ik heb veel geweend. Al mijn geld zat in die zaak, ik had nog 50 euro op m'n rekening staan. Als het mislukte, dan zou ik met een financiële kater opgescheept zitten." Toch slaagde Romy, en de winkel Mio Caro werd een succes. Intussen heeft ze al een tweede shop, voor kinderkledij.

"Ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Ik ben blij dat ik dat mag tonen in 'The Sky Is The Limit', al ben ik niet het type dat champagneflessen leegspuit. Ik heb gewoon alles op alles gezet voor mijn grote droom, en ben daarin geslaagd.”