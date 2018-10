Romina viel voor boer Jan, maar zat vol twijfel: "Ik dacht: 'Allee, wat dóe ik hier eigenlijk?'" MV

Bron: TV Familie 0 TV Met 789 brieven van jongedames vestigde boer Jan (30) een record in de geschiedenis van ‘Boer zkt Vrouw’. Eén van hen is de West-Vlaamse Romina (27). Het mooie meisje met de ‘froufrou’ dat op de Australische boerderij van Jan verblijft. "Al heb ik serieus getwijfeld om die brief te versturen", verklapt ze aan TV Familie.

"Een goeie vriendin had die ‘oproepaflevering’ van ‘Boer zkt Vrouw’ gezien en vertelde me dat er een knappe cowboy tussen zat. En ze moest meteen aan mij denken. Volgens haar zou die Jan heel goed bij mij passen én zou hij ook volledig bij mij in de smaak vallen. Ik heb die oproepaflevering dus bekeken, en ik moet zeggen: die vriendin had groot gelijk", vertelt Romina.

Mooi zo, toch?

"Dat wel. Ik vond Jan niet alleen knap, maar ook z’n zachte down-to-earth karakter sprak me aan. En onze levensvisies leken te matchen. Ik ben toen aan mijn brief begonnen. Maar die is heel lang blijven liggen..."

Omdat je hem dus niet durfde te verzenden.

"Goh ja, het schrikte me af om op televisie te komen. Want dat heeft toch een hele impact, hé. Dan word je op straat ineens herkend en zo. Ik zag dat in feite niet zitten. Maar kom, uiteindelijk had ik niets te verliezen."

En dus...

"... dus heb ik na lang twijfelen én in een impulsieve bui die brief dan toch verstuurd. Te laat eigenlijk, want de uiterlijke datum waarop het mocht, was al overschreden. Gelukkig kreeg ik van VTM nog de kans om mezelf aan Jan voor te stellen."

Hoe verliep dat eerste contact?

