Romina veroverde het hart van boer Jan: "Maar ik voel nog geen verliefdheid"

07 november 2018

06u00

De laatste knopen zijn doorgehakt in 'Boer Zkt. Vrouw'. Boer Jan (30) koos voluit voor Romina (27). De brunette is blij met die keuze, "maar ik voel nog geen verliefdheid", zegt ze in TV Familie.

Volgens de meeste vrouwelijke ‘Boer Zkt. Vrouw’-kijkers is ‘Australische’ Jan de knapste van de deelnemende boeren. Hij heeft nu gekozen voor de West-Vlaamse Romina. En zij is voor de meeste mannen de meest sexy verschijning van alle vrouwen in het programma. “Mijn keuze is er niet zomaar opeens gekomen”, zegt Jan. “Er was een warmer gevoel met Romina dan met de twee andere dames.”

Had jij verwacht dat Jan voor jou zou kiezen, Romina?

“Oh nee, toch niet. Zeker omdat Laura en ik bij het eerste keuzemoment dachten dat Jan voor Stephanie zou kiezen. Toen al vielen we uit de lucht dat zij moest vertrekken. Jan is op dat vlak nogal een gesloten boek. We hebben nooit iets kunnen aflezen uit zijn gedrag naar ons toe. Ja, hij heeft zijn voorkeur héél goed verborgen gehouden.”

Toch is Jan heel zeker van zijn keuze voor jou. Maar dat verrast jou dus?

“Absoluut! Trouwens, een ‘winnares’ voelde ik me niet toen Jan voor mij koos. Ik zie ‘Boer Zkt. Vrouw’ niet als een wedstrijd, weet je wel. Het gaat in de eerste plaats over gevoelens, hé.”

Ja, maar jij bent wel blij met deze gang van zaken?

“Ah ja! Nu Jan zijn uiteindelijke keuze heeft gemaakt, komt er veel extra tijd om elkaar écht goed te leren kennen. Al is dat een dubbel gevoel. Want voor Laura was dat géén fijn moment. En ik had en heb een heel goeie klikt met haar. Ik vind haar een supertof, heel mooi meisje.”

Die klik is er toch ook met Jan, niet? Leg eens uit: waarom passen jullie goed bij elkaar?

“Goh ja, wij denken over veel dingen hetzelfde, we hebben zo’n beetje dezelfde ingesteldheid. En ook gelijkaardige interesses. En verder... We staan allebei nuchter in het leven. We werken hard, maar genieten ook graag. En net als ik wil Jan ooit graag een warm gezin, en hecht hij veel belang aan familie en vrienden. Plus: we houden beiden van het buitenleven. Dat is ook belangrijk.”

Laura gaf toe dat een leven op een boerderij niet aan haar besteed is. Heeft dat in jouw voordeel gespeeld?

“Misschien een beetje, ja. Ik ben opgegroeid op een boerderij, en ik heb zelf pas een boerderijtje gekocht. Ik heb ook twee paarden. Ik heb dat nodig, de rust van het platteland. En in Australië is dat geweldig. Zo’n weidse natuur... Ongerept en prachtig.”

Heeft Jan jou verteld waarom hij voor jou heeft gekozen?

“Wel, hij heeft me gezegd dat hij wel een klik met Laura had, maar dat zij nooit meer dan een goeie vriendin voor hem kan zijn. En bij mij kan het dus wél veel meer worden. Jan heeft het altijd over die ‘spark’. En bij Laura miste hij die.”

Denk jij dat Jan op dit moment in het programma al beginnende romantische gevoelens voor jou heeft?

“Ik heb hem er niet naar gevraagd. Daar is het nog wat te vroeg voor. Allez ja, het is nogal raar om dat zo expliciet aan hem te vragen. Tot nu toe heb je mij op tv in verschillende afleveringen in Australië gezien. Maar qua opnamen is dat een vrij korte periode geweest, en Stephanie en Laura waren er bovendien het grootste deel van de tijd bij. En dan met die camera’s die ons constant volgen...”

Op die manier is het moeilijk om op een spontane, naturelle manier met elkaar om te gaan.

“Inderdaad, dat bedoel ik. Geen drama, hoor. Dat is de formule van het programma. Maar ’t is niet evident om zo diepere gevoelens te ontwikkelen.”

Jan is dus nog niet écht verliefd op jou. Voel jij op dit moment al prille verliefdheid?

“Vlinders in mijn buik en zo? Nee, dat niet. Maar als je als laatste overblijft, wéét je dat er vanaf dan een grote kans is om meer naar elkaar toe te groeien. Ah ja, dan moet Jan zijn aandacht niet meer verdelen. En daar had ik wel nood aan, meer aandacht van hem. Want de tijd die we tot dan met z’n tweeën hebben gehad, is héél schaars geweest.”

Stel dat we jullie nu smoor zien worden op elkaar. Verhuis jij dan binnen de kortste keren naar Australië?

“Ik zeg het: ik ben een nuchter meisje. Het zou naïef zijn om m’n eigen boerderijtje, mijn leuke job en lieve vrienden op slag achter te laten en holderdebolder naar de andere kant van de aardbol te verhuizen. Zelfs als we heel verliefd op elkaar worden, zou ik eerst slechts voor een paar maanden bij Jan gaan wonen, om te zien hoe het loopt.”

Maar jij sluit een leven in Australië niet uit?

“Zeker niet. Als blijkt dat Jan absoluut de ware is voor mij, en ik voor hem... Maar kom, zo ver zijn we nog niet, hé.”

Zou een lange-afstandsrelatie iets voor jou zijn?

“Met iemand van Gent of zo, dát zou kunnen. Maar België-Australië... Dat zou even lukken, als tussenoplossing. Als ik verliefd ben, wil ik zoveel mogelijk bij mijn partner zijn. En of Jan diegene zal zijn? Dat wordt nog wel duidelijk in ‘Boer Zkt. Vrouw’.”

