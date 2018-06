Romelu Lukaku onthult hoe hij zijn gewicht onder controle kreeg: "De kilo's vlogen eraf" MVO

13 juni 2018

10u01 0

Gisteravond ging Gilles De Bilde in ‘Gilles De Bilde Thuis bij de Duivels’ langs bij Romelu Lukaku in Manchester. Lukaku legt uit dat zijn ideale gewicht tussen de 99 en 102 kg ligt. Toen hij bij Anderlecht speelde, woog hij maar liefst 110 kg. Omdat hij te veel spiermassa had, want z’n vetpercentage bedroeg nauwelijks 9%. Bij Chelsea leerde hij hoe hij z’n gewicht in evenwicht kon krijgen. Van ex-spits Nicolas Anelka kreeg hij een gouden tip: “Eet wat je wil tot vier uur in de namiddag, en drink daarna alleen maar water.” Met dat regime vlogen de kilo’s eraf in een paar weken tijd.