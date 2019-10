Romantiek troef: ‘Familie’-kijkers worden getrakteerd op langverwachte kus TDS/HL

11 oktober 2019

De trouwe kijkers zaten er al weken ongeduldig op te wachten, en vanavond werd hun geduld eindelijk beloond: ‘Familie’ sloot de week af met veel liefde én een langverwachte kus tussen Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en Guido (Vincent Banic). Zij lieten er de laatste tijd geen twijfel over bestaan dat ze zich goed voelen in mekaars gezelschap. Guido, die gebroken heeft met runaway bride Emma die naar Afrika trok, was Stefanie’s grote steun en toeverlaat na haar trauma met pyromaan Elias (Ian Thomas,) die haar probeerde vermoorden, maar zelf levend werd verbrand, en groeide steeds dichter naar haar toe. Met een romantische kus als resultaat. Of er ook meer in zit voor de tortelduifjes krijgen de ‘Familie’-kijkers volgende week te zien....

