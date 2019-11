Rolands dochter Leentje kwam om tijdens opname ‘71° Noord’: "Toen ik het hoorde, ben ik uit mezelf getreden van woede” DBJ

20 november 2019

00u00 1 TV Elf jaar geleden verongelukte de 26-jarige Leentje Custers tijdens de opnames van '71° Noord'. In 'Forever Young' getuigt haar vader Roland vanavond over dat verlies. "Je hebt beter een kort goed leven, dan een lang slecht", was één van haar leuzen. "En dat heeft ze gehad."

Ook elf jaar na het ongeluk in Noorwegen doet alles in het huis van Roland en Gerte hen nog denken aan hun jongste dochter. Naast de televisie staan twee ingekaderde foto's van Leentje en kaartjes van haar herdenkingsdienst. In de logeerkamer hangt de muur boven het bed vol met spulletjes van de jonge avonturierster. Een wereldkaart met de landen die ze bezocht, haar lievelingssneakers, en bordjes en flesjes die ze meenam van haar reizen. "Na haar studies aan de filmschool van Genk trok ze maandenlang in haar eentje naar Azië met het beetje geld dat ze had gespaard", zegt papa Roland (73). "Haar avonturen konden we dan lezen op haar website, waar ze iedere twee weken een verhaal schreef. Ze was echt een zeer avontuurlijk type en sprong dan ook een gat in de lucht toen ze hoorde dat ze mee mocht naar Noorwegen."

IJzige wegen

Leentje was productieassistente bij '71° Noord', het Belgisch-Nederlands programma waarin bekende gezichten naar de Noordkaap trokken. Toen ze samen met presentator Ernst-Paul Hasselbach (42) op weg was naar een gletsjer om er een presentatie op te nemen, geraakte hun voertuig van de weg. Op de ijzige wegen misten ze de oprit van een brug, waardoor ze vijf meter lager over de kop in een riviertje belandden.

"Telkens als ik opsta, denk ik nog aan Leen", zegt Roland. "Je leert met het verlies leven, maar verdwijnen doet het nooit." Normaal gezien had Leentje achter het stuur moeten zitten, en niet Hasselbach. Maar de Limburgse had de avond voordien ex-wielrenner Johan Museeuw - de eerste afvaller in het programma - vier uur terug naar de Noorse hoofdstad Oslo gereden. Ze mocht dus wat langer slapen en zat de dag nadien als passagier in de wagen. Het wrak werd opgemerkt toen de deelnemers na een tijdlang nodeloos wachten op de gletsjer terug naar beneden kwamen. Toen één van hen een foto wilde maken van de prachtige omgeving, zag die de wagen plots liggen. "Ik ben jaren kwaad geweest", zegt Roland. "Niet op een specifiek persoon. Eerder uit onmacht, denk ik. Hasselbach zat aan het stuur, maar ik neem hem niets kwalijk. Hij liet ook een vrouw en twee kinderen achter."

Het moment waarop Roland het nieuws te horen kreeg, herinnert hij zich nog als gisteren. "Het was een collega van Leentje die opeens aan de deur stond. Dat was ongewoon. Hij vertelde dat Leentje overleden was in een ongeluk, maar had verder geen nieuws. Ik ben toen uit mezelf getreden van woede. Ik begon te gooien met alles wat ik in handen kreeg. Op zo'n moment stort je helemaal in elkaar. Ik heb een rustige persoonlijkheid, maar het heeft zeker vijf jaar geduurd voor ik van die woede afstand kon nemen. Met behulp van een psychiater, die me medicijnen kon voorschrijven, is het uiteindelijk gelukt."

Mooie plek

In het VIER-programma reist presentatrice Frances Lefebure vanavond samen met Leentjes toenmalige vriend Jan naar het uiterste noorden van Noorwegen. Roland bleef thuis. "Mijn vrouw Gerte en ik waren meteen akkoord, bovendien is onze band met Jan na al die jaren nog steeds heel goed", zegt hij. "Jan is zelf regisseur en hij had ons verzekerd dat de mensen die het programma maakten te vertrouwen waren. Bovendien is het daar ijskoud en zijn mijn vrouw en ik niet meer van jongsten."

Exact één jaar na het ongeluk reisde het gezin van Leentje al een keer naar de plek van het ongeval. Dat volstond voor Roland. "Jan zegt in de aflevering dat hij liever had dat het daar gebeurd is dan op de Brusselse Ring en ook mijn vrouw vindt het een mooie plek. Ik vind het dan weer een verschrikkelijke plek en wil er nooit meer terugkomen."

Intussen heeft Jan een relatie met Tamara, de beste vriendin van Leentje. "In het begin was dat even slikken, maar dat kun je Jan niet kwalijk nemen, hij heeft bijna tien jaar gewacht. Ik denk trouwens ook niet dat Leentje het een probleem had gevonden, zij had het hen gegund. Bovendien blijft Jan een deel van de familie, want hij is een schitterende peter voor de oudste zoon van mijn andere dochter Ine."

Doorzettingsvermogen

Om zijn gedachten te verzetten is Roland na het ongeluk van Leentje intensief beginnen te schilderen. In het ouderlijk huis in Bree hangen zijn werken over het hele huis. "Het helpt me om even weg te zijn met mijn gedachten", zegt Roland. "Als ik er nu aan terugdenk, heb ik spijt dat ik niet meer met Leentje gepraat heb. Gewoon, over luchtige zaken of over de dingen die haar interesseerden. Dat zou ik achteraf misschien anders hebben gedaan. Maar na al die jaren lukt het me ook veel beter om met een glimlach terug te denken aan Leentje en me op te trekken aan haar levensvreugde en doorzettingsvermogen. Leentje was een doorduwertje, klein van gestalte, maar niet van gehalte."

'Forever Young', 20.35 uur op VIER