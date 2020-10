Roger Van Damme viel bijna 20 kilo af: “Toen mijn dieet niets hielp, heb ik een bloedtest laten doen”

TV

Fit en gezond, zo zag Roger van Damme (49) er deze week uit in ‘ Snackmasters ’. De sterrenchef is de afgelopen tijd heel wat kilo’s kwijtgeraakt. “Op mijn zwaarst woog ik 89 kilo, te veel voor mijn 1m74.” Hij vertelt in dit gesprek hoe hij het extra gewicht kwijtraakte, en vertelt ook over de moeilijke financiële situatie waarin hij - en de Vlaamse horeca in het algemeen -zich nu bevindt. “Het is niet omdat je gespaard hebt, dat je zomaar deze periode zal doorspartelen.”