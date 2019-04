Roger uit ‘Temptation Island’ verklapt: hij en Laura zijn niet meer samen TK

05 april 2019

07u40

Bron: RTL 7 TV Hoewel Roger (23) het deze week nog meermaals opnam voor Laura (22), is het ‘Temptation Island’-koppel niet meer samen. Dat heeft de bokser verteld in ‘Temptation Talks’, het Hollandse equivalent van ‘Goedele On Top’.

Het seizoen is nog niet voorbij, maar we weten nu wel al zeker dat het voor één koppel over en out was na ‘Temptation Island’. Roger heeft gisterenavond in het Hollandse programma ‘Temptation Talks’, waarin presentator Rick Brandsteder dieper ingaat op de aflevering die daarvoor uitgezonden wordt, toegegeven dat hij en Laura een streep hebben getrokken onder hun relatie. De precieze reden wilde hij echter niet kwijt. De twee waren ongeveer twee jaar een koppel, en daarvoor nog zo’n vier maanden ‘friends with benefits’.

Het nieuws is opvallend, aangezien Roger eerder deze week meermaals in de bres sprong voor Laura. De blondine krijgt veel kritiek omdat ze haar uiterste best doet om zich niét te amuseren op het eiland en daarmee ook de pret van de andere dames verpest. Roger nam het voor haar op: “Hoeveel mensen hebben al zelfmoord gepleegd omdat ze elke dag opnieuw worden gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je elke dag wordt gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je als je op straat loopt, wordt aangevallen?” schreef de bokser. “Of ik nu met haar ben of niet, ik weet hoe het met haar gaat. Hoe denken jullie dat het met haar gaat? Je hebt kritiek en je hebt een oordeel, maar je hebt ook pesten. Wat er nu gaande is, is dat Laura gewoon wordt gepest.”

Roger wijst met een beschuldigende vinger naar de programmamakers. “Akkoord, ze heeft gekozen voor dit programma. Maar kiezen mensen ervoor om zo openbaar ten schande gemaakt te worden? Omdat er niet gepraat wordt over vreemdgaan, moet het programma zo de aandacht trekken. Schandalig, alsof aandacht trekken niet op een andere manier lukt.” Hij gaat verder: “Kijkcijfers zijn niet belangrijker dan een mensenleven.”

Laura komt vanavond ook langs bij Goedele Liekens in een nieuwe aflevering van ‘Goedele on Top’. Ze hebben het ook over de kritiek die Laura de afgelopen weken kreeg. “Ik verpest hun sensatieprogramma”, vertelt de blondine.