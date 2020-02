Roel Vanderstukken over nieuwe ‘Familie’-week met een nieuw gezicht én een terugkeer van oude bekende Redactie

09 februari 2020

17u00 0 tv Er staat een drukke week voor de deur in familie. Enerzijds wordt de soap opgefleurd door het gloednieuwe personage van verpleger Tony, gespeeld door Jeroen Van Dyck. Anderzijds maakt niemand minder dan Hilde De Baerdemaker haar wederoptreden.

“Het is te hopen dat ze goed met Robyn overweg kan”, lacht Roel Vanderstukken die Benny speelt. Benny is de ex van Lizzy, het personage van Hilde De Baerdemaker. Ook over de komst van Jeroen Van Dyck is Vanderstukken enthousiast. “Jeroen is immer sympathiek, maar over zijn personage Tony gaan we nog niet te veel verklappen.”