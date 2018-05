Roel Vanderstukken & Kürt Rogiers zijn de eerste finalisten van '2 Sterren Restaurant' DBJ

21u50 0 TV Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers zitten als eerste duo in de finale van '2 Sterren Restaurant'. Na een razend spannende strijd bleek hun restaurant Stove nét iets beter dan The Blue Boxs van Bieke Ilegems & Erik Goossens .

De twee duo's kregen hoog bezoek in hun restaurant. Sergio Herman en recensent en culinair auteur Luc Hoornaert kwamen het menu, de bediening en de sfeer in de restaurants beoordelen. Hun deskundig oordeel bepaalde welk duo als eerste naar de finaleweek zou gaan.

Het werd spannend, want zowel Stove in Leuven als The Blue Boxs in Brugge wisten Sergio en Luc te charmeren. Het verdict van beide heren kwam aan het einde van de uitzending en dat verdict lag héél dicht bij elkaar. Sergio wees zijn ster toe aan Roel & Kürt, terwijl recensent Luc Hoornaert zijn voorkeur uitsprak voor Bieke & Erik.

Toen bleek dat ook de punten van de betalende klanten een gelijkstand opleverden, gaf de score die Sergio en Luc aan de duo’s hadden toegekend de doorslag. Die had een duidelijke winnaar tot gevolg. Roel & Kürt werden de eerste finalisten van '2 Sterren Restaurant'.

Tegen wie Roel en Kürt het gaan opnemen in de finale wordt donderdag 31 mei bekend. De andere halve finale wordt beslecht tussen Marie Verhulst & Andy Peelman en hun zaak The Pescetarian in Gent en Jacques Vermeire & Herman Verbruggen met hun restaurant Koe-Cook in Mechelen.

