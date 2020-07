Roel Vanderstukken blikt terug op eerste begingeneriek van ‘Familie’: “Met de engelachtige stem van Jacky Lafon” BDB

31 juli 2020

17u34

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Herinnert u zich de eerste begingeneriek van de VTM-soap ‘Familie’ nog? Roel Vanderstukken blikt in een nieuwe aflevering van ‘’t Zit in de Familie’ terug op de verschillende introfilmpjes en de diehardfans kunnen de lyrics ongetwijfeld nog foutloos meebrullen. De allereerste generiek werd trouwens ingezongen door Jacky Lafon, die jarenlang zatte Rita speelde in de serie. Je ziet ‘’t Zit in de Familie’ elke vrijdag om 14 uur exclusief bij VTM GO.