Rode Duivels winnen match én de kijkcijferstrijd Mark Coenegracht

26 maart 2019

De Rode Duivels blijven hot in tv-land. De fletse, snel besliste match tegen Cyprus wist zondagavond toch alweer 1.062.000 kijkers naar VTM te lokken. De kijkerspiek lag zelfs op 1.185.170: een straf cijfer.

Ook 'De Mol' deed het dit weekend meer dan aardig. De extra lange aflevering (ruim 74 minuten) haalde live en uitgesteld 781.000 kijkers.

Op Eén kreeg het klassieke betonblok een tik. 'Twee tot de zesde macht' begon een eind vroeger dan het voetbal en haalde nog 841.000 kijkers. 'Undercover' moest het daarna stellen met 591.000 fans.

Zaterdag startte 'Dat belooft voor later' met Staf Coppens uitstekend met 734.000 kijkers voor VTM. 'F.C. De Kampioenen' wist 566.000 Vlamingen naar Eén te lokken, de VIER-film 'Captain America: The Winter Soldier' was goed voor 140.000 fans.