Rode Duivels bezorgen één gouden medaille, in kijkcijfers van juli Redactie

01 augustus 2018

00u00 0 TV We durven te vermoeden dat ze in de kantoren van de Eén-bazen luid 'Tous ensemble, tous ensemble!' hebben meegebruld tijdens het WK voetbal, want onze Rode Duivels bezorgden de zender een gouden zomer - beter nog dan die moeder der sportzomers van 2016, met EK, Spelen en Tour. De noodprogrammatie van VTM hield het schip drijvende, maar VIER zakte helemaal weg in het sportmoeras.

Enkel en alleen al met de onwaarschijnlijke score van 2.502.428 kijkers en een marktaandeel van 82,9% voor de WK-clash Frankrijk-België op 10 juli, kon de VRT al rustig fluitend verder. Maar ook al vóór die historische halve finale zat Eén op een wolk. Uiteindelijk klopt de zender voor de maanden juni en juli af op een marktaandeel van ruim 35 procent - iets méér dan tijdens de 'moeder der sportzomers' van 2016, met het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk.

Historische tik voor VIER

VTM houdt opmerkelijk goed stand, ondanks een soort noodprogrammatie. Het is VIER dat de grootste tik krijgt en historisch diep wegzakt. Opmerkelijk is dat film- en seriekanalen CAZ en ZES wél kijkers aantrekken - dankzij de mensen die bedanken voor sport op tv. In juli was Q2, de kleine VTM-zender, met 6,4% ook amper kleiner dan VIER, dat 6,8% noteerde. De vrouwenzenders Vitaya en VIJF haalden respectievelijk 5% en 4,8%.

En nu: nog meer sport

De Ronde van Frankrijk 2018 was geen absolute kijkcijfertopper: eerst moest de Tour concurreren met de Rode Duivels, en daarna bleken ook de saaie voorspelbaarheid van veel ritten en de hittegolf de renners parten te spelen. Zelfs een immer enthousiaste Karl Vannieuwkerke kon de successen van de voorbije seizoenen van 'Vive le Vélo' niet evenaren, al moest hij niet echt veel inleveren. Karl mocht pas na de Rode Duivels-huldiging in Brussel naar de Tour spurten. De voorlaatste etappe, de spannende tijdrit naar Espelette, leverde het Tour-magazine een beste score op van 766.240 wielerfans.

Gemiddeld haalde 'Vive le Vélo' dit jaar 590.868 kijkers. In 2016 waren dat er gemiddeld nog 724.254, maar in die zomer haalden we amper een schamele 20 graden - maximumtemperaturen, welteverstaan. De rechtstreekse uitzendingen van de ritten scoorden dit jaar aanvankelijk ook matig, maar de sprintetappe van 14 juli, de spectaculaire rit naar Roubaix op 15 juli en de laatste Pyreneeënrit op 27 juli - goed voor een piek van 1.012.131 kijkers - hielden verslaggevers Michel Wuyts en José De Cauwer overeind. De volledige Tour haalt zo een gemiddelde van 433.562 wielerfans, tegenover 480.603 in 2016.

Ook in augustus is het duidelijk vakantie voor de zenders. Eén gaat lustig verder op het sportspoor en start vrijdag al met de verslaggeving van de Europese Kampioenschappen: zeven sporttakken, waaronder atletiek, zwemmen en gymnastiek, houden gelijktijdig hun EK. VTM houdt vast aan de succesvolle heruitzendingen van 'Lili en Marleen' en gaat voort met 'Miljonair'. Bij VIER zijn ze dan weer opgelucht dat de Belgische voetbalcompetitie, en dus ook 'Sports Late Night' herbegonnen is.

De kijktoppers van juli

één

1. WK Frankrijk-België 10/07 2.502.428

2. WK Brazilië-België 06/07 2.251.502

3. WK België-Japan 02/07 2.210.332

4. WK België-Engeland 14/07 1.522.869

5. WK Frankrijk-Kroatië 15/07 1.286.283

6. Villa Sporza 06/07 1.245.633

7. Het Journaal 10/07 1.233.023

8. Ronde van Frankrijk rit 8 14/07 833.624

9. Vive le Vélo 18/07 786.620

10. Het Journaal Laat 11/07 766.793

VTM

1. Lili & Marleen 16/07 599.738

2. VTM Nieuws 09/07 555.179

3. De Kotmadam 05/07 523.762

4. Met Vier in Bed 16/07 482.178

5. Telefacts Zomer 12/07 420.115

6. Aspe 16/07 389.339

7. Tegen De Sterren Op 12/07 367.583

8. Miljonair 30/07 356.376

9. Lang Leve 28/07 354.566

10. Aanrijding in Moscou 15/07 334.166

VIER

1. Sports Late Night 29/07 287.407

2. Navy NCIS 15/07 271.517

3. Film: Herbie Fully Loaded 13/07 253.213

4. Topdokters 09/07 215.431

5. Stukken van Mensen 04/07 175.351

Canvas

1. Ronde van Frankrijk rit 10 17/07 428.372

2. Het Journaal 15/07 303.641

3. Villa Sporza 15/07 249.443

4. Nationaal Défilé 21/07 240.487

5. Scott & Bailey 14/07 230.477

(Cijfers live plus uitgesteld kijken, periode 1 tot 30 juli, kijkers 4 jaar en ouder)