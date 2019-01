Roboturoloog, gezichtschirurg en topsportarts in nieuwe reeks 'Topdokters' Redactie

14 januari 2019

00u00 0 TV Ook dit voorjaar breit VIER een vervolg aan het succesvolle 'Topdokters'. Vanaf maandag 28 januari openen de nieuwe artsen er de deuren van hun kabinet. De SBS-zender geeft alvast van drie dokters de namen prijs.

Gwen Swennen (48)

De man die Bart Versluys nieuw gezicht gaf

Professor Swennen herstelt in het Brugse AZ Sint-Jan dagelijks kaken, oogkassen of neusbenen. Eerst doet hij dat - bij wijze van test - op een 3D-computermodel van de patiënt. "Als je een passie hebt, ga je automatisch innovatief en creatief worden", aldus de topdokter, die daarnaast ook esthetische correcties uitvoert . Zo opereerde hij onder anderen ondernemer Bart Versluys na zijn jetski-ongeval.

Karel Decaestecker (37)

Europees pionier in niertransplantatie

Ook de bekwaamste artsen laten zich bijstaan door de technologie. Soms neemt een robot het werk zelfs van hen over. De jonge, ambitieuze uroloog Karel Decaestecker (UZ Gent) voerde in 2017 voor het eerst in Europa een niertransplantatie uit via die robotchirurgie. "De tijd dat we de mensen gewoon opensneden van boven tot onderen is voorbij", maakt de professor duidelijk.

Johan Bellemans (54)

Als ik niet meer de beste ben, stop ik

De derde nieuwkomer is Johan Bellemans, knie- en sportchirurg aan het ZOL in Genk. Hij is dé wereldautoriteit op het gebied van de knie en deed baanbrekend onderzoek naar kunstknieën. Hij werkt als medisch hoofd van het BOIC daarnaast geregeld samen met topsporters als Nafi Thiam en Seppe Smits. "Ik wil de beste zijn. De dag waarop ik niet meer vind dat ik de beste ben, stop ik gewoon."

Reclameblokken van Rode Kruis

Ook in de reclameblokken trekt VIER de medische lijn door, want volgens Rode Kruis-Vlaanderen kunnen niet alleen topdokters levens redden. Daarom ontwikkelde de organisatie een reclamecampagne waarin Vlamingen aan de hand van hilarische - soms licht van de pot gerukte - situaties eerstehulptechnieken worden bijgebracht.