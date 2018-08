Robbie Williams hoopt dat 'X-Factor' hem een carrière op tv kan bezorgen: "Klaar voor een nieuw hoofdstuk" MVO

16u12 1 TV Robbie Williams (44) wordt één van de juryleden in het volgende seizoen van 'The X Factor', waar hij kandidaten zal beoordelen op hun muzikaal talent. Dat van zichzelf wil hij echter opzij zetten voor een heel ander soort carrière, eentje op tv.

Naar eigen zeggen zou hij graag tv-presentator worden, en hoopt hij dat zijn prominente rol in 'The X Factor' daarvoor het ideale opstapje zal zijn. Naast Robbie zelf zal ook zijn vrouw Ayda Field te zien zijn als jurylid.

"Tijdens de opnames van 'The X Factor' heb ik de meeste lol gehad uit heel mijn showbizz-carrière, en ik zag de komende 20 jaar van mijn loopbaan plots voor me opengaan. Ik zou het zeker niet erg vinden om dat wat vaker te mogen doen. Het zou een fijn nieuw hoofdstuk voor me zijn."