Robbe wint ‘Expeditie Robinson’: “Ik ga de medekandidaten trakteren op een etentje, maar zonder rijst” IDR

13 december 2018

21u40 0 TV Daarnet mocht Robbe De Backer (30) uit Torhout zich tot de winnaar van ‘Expeditie Robinson’ kronen. Nadat Nele en hij er eerst in slaagden om Arnaude te elimineren, bleek ook Nele niet opgewassen tegen Robbe. Hij werd door zes van de zeven mensen die ook de samensmelting haalden, tot overwinnaar gekozen. Het leverde hem niet alleen de ‘Robinson’-titel op, hij mocht ook 25.000 euro mee naar huis nemen.

“Ik dacht eerst dat daar nog belastingen en dergelijke zouden afgaan, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Ik kon dus enkel ‘wauw’ denken toen bleek dat het effectief om 25.000 euro ging”, klinkt het al lachend bij de brocanteur. “Ik ga in ieder geval niet te zot doen met dat geld. Het grootste deel van dat bedrag ga ik op mijn spaarrekening zetten. Ik ben nooit zo’n goede of grote spaarder geweest, maar nu krijg ik wel de kans. Daarnaast ga ik een deel van dat geld ook gebruiken om te verbouwen. En ik wil mijn medekandidaten ook trakteren op een etentje. Wel zonder rijst, want dat hebben we al genoeg gegeten ginder. (lacht)”

En hoewel Robbe nog niet zo heel lang thuis is van de Filipijnen, wil hij ook nog een verre reis maken, zo blijkt. Zo droomt Robbe - die de neef is van zanger Gotye - ervan om nog eens naar Australië te trekken. “Een deel van mijn familie woont daar, dus ik zou het wel fijn vinden om hen nog eens te bezoeken, dit keer samen met mijn vriendin Joke. Of eens naar Canada: met de kajak van meer tot meer, dat lijkt me ook wel tof. Je hoort het hé: plannen genoeg. (lacht)’

Waar was Fré?

Uiteindelijk werd er door de overige expeditieleden die de samensmelting haalden, dus gekozen of Robbe, dan wel Nele zich tot Robinson mocht kronen. Al viel het in die bewuste passage vooral op dat expeditielid Fré een tijdje later aansloot bij de stemronde. “Ik had een voedselvergiftiging opgelopen”, zo laat Fré weten. “De dokter had me opgelapt zodat ik er terug kort tegenaan kon. Fijn was dat natuurlijk niet. Gelukkig was ik de dag erna tegen ‘s avonds wel beter.”